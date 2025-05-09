Стал известен первый в истории Евролиги MVP плей-офф

Пресс-служба элитного европейского турнира Евролиги в социальных сетях объявила, что 29-летний болгарский, кипрский и греческий баскетболист Александр Везенков, играющий на позиции тяжёлого форварда за клуб «Олимпиакос», признан первым в истории лиги Самым ценным игроком (MVP) плей-офф.

Фото: euroleaguebasketball.net

В четвертьфинале греческий клуб, который стал победителем регулярного сезона-2024/2025, встречался с действующим вице-чемпионом из Мадрида «Реалом». «Олимпиакос» одержал победу в серии со счётом 3-1 и вышел в Финал четырёх, где в 1/2 финала встретится с «Монако».

За четыре игры с испанцами средние показатели Везенкова составили: 19,0 очка, 6,5 подбора и 3,0 передачи.