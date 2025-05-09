«Нью-Йорк» на час уступает «Бостону» по времени лидирования в счёте в серии плей-офф

В четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс» последние лидировали в счёте 81 минуту и четыре секунды на протяжении двух встреч, но при таком внушительном преимуществе «кельты» уступили клубу из Нью-Йорка в каждой игре.

Отметим, что команда «Нью-Йорк Никс» лидировала в счёте лишь 12 минут 15 секунд. Общая разница по времени доминирования между клубами составляет 1 час, 8 минут и 48 секунд.

Следующая, третья игра между «Бостоном» и «Нью-Йорком» состоится 10 мая. Встреча начнётся в 22:30 мск.

Для победы в серии одной из команд необходимо выиграть в четырёх матчах, чтобы затем пройти в финал Восточной конференции.