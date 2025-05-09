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Инсайдер сообщил, когда ожидается возвращение Стефена Карри на площадку

Авторитетный североамериканский инсайдер портала ESPN Шэмс Чарания сообщил, когда ожидается возвращение четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидера калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри на площадку.

«В среду Стефа вновь обследуют. Насколько я понимаю, он может вернуться не раньше шестой игры [серии 1/4 плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз»]», — приводит слова Чарании портал Basket News.

Напомним, во втором матче с «лесными волками» в начале второй четверти Стефену пришлось досрочно уйти с паркета. Позже у него была диагностирована травма подколенного сухожилия.

К настоящему моменту «Голден Стэйт» и «Миннесота» провели две игры. Обе команды победили в одном матче серии. Третья встреча между клубами состоится 11 мая.