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Менеджер «Фенербахче» высказался о финансовых возможностях баскетбола в Европе на фоне НБА

Менеджер «Фенербахче» высказался о финансовых возможностях баскетбола в Европе на фоне НБА
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40-летний бывший баскетболист, а ныне генеральный менеджер клуба «Фенербахче» Дерья Янньер высказался о финансовых возможностях баскетбола в Европе на фоне интереса НБА к этому рынку.

НБА утверждает, что в Европе существует множество неиспользованных коммерческих возможностей. Вы согласны с этим?
— Я думаю, никто не сможет утверждать обратное. Я родился в баскетбольной семье и провёл почти всю свою профессиональную карьеру в этом спорте, сначала как игрок, а затем как исполнительный директор на уровне клуба и лиги. Нет сомнений в том, что за прошедшие годы европейский баскетбол невероятно развился, но также бесспорно, что всё ещё есть огромный потенциал, который не был задействован, особенно в коммерческом плане.

И, скорее всего, именно поэтому НБА, обладающая высоким коммерческим опытом, хочет инвестировать в европейский баскетбол. Однако следует очень тщательно проанализировать причины, по которым реальный потенциал не мог быть раскрыт в течение стольких лет в прошлом. Если мы воспользуемся этой возможностью, чтобы решить некоторые хронические структурные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в Европе и которые мешают нам развивать бизнес там, где он должен быть, то я действительно верю, что рост европейского баскетбола может быстро ускориться, — приводит слова Янньера издание Eurohoops.

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