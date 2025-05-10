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Генменеджер «Фенербахче» оценил шансы на жизнь совместного проекта ФИБА и НБА

Генменеджер «Фенербахче» оценил шансы на жизнь совместного проекта ФИБА и НБА
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40-летний бывший баскетболист, а ныне генеральный менеджер клуба «Фенербахче» Дерья Янньер поделился своими мыслями о возможном совместном проекте ФИБА и НБА.

— Что вы думаете о запуске возможного нового соревнования с ФИБА и НБА?
— Когда ФИБА только запустила BCL [Лига чемпионов ФИБА] и пыталась развивать это соревнование, я работал в Федерации баскетбола Турции в качестве руководителя турецкой суперлиги. Так что я могу легко оценить их точку зрения на вещи. Единственное, что я могу подчеркнуть, — даже при нынешнем прогнозе всех этих различных идей и новых соревнований мы вносим много путаницы, которая не служит благополучию баскетбола в Европе.

Все лидеры общественного мнения, которые формируют будущее европейского баскетбола, в идеале должны иметь общее видение развития этого вида спорта как в техническом, так и в деловом плане. И я считаю, что единственный способ добиться этого — каким-то образом конструктивно объединиться вокруг этой идеи, а не создавать ещё большее соперничество внутри нашей уже состоявшейся экосистемы, — приводит слова Янньера издание Eurohoops.

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