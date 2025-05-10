Бэйлесс убеждён, что Леброн имитировал травму, чтобы избежать критики за вылет из плей-офф

Популярный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс убеждён, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс имитировал травму, чтобы избежать критики со стороны СМИ за ранний вылет команды из плей-офф лиги.

«Очередной провал Леброна в составе «Лейкерс» в рамках плей-офф остался в основном незамеченным и сопровождался очевидной утечкой информации и поиском оправданий. Он и его окружение отличились. Рич Пол, вы, несомненно, лучший в истории по придумыванию оправданий [о неудачах Леброна] для журналистов. Поздравляю вас с этим успехом.

Один давний тренер НБА, которого я хорошо знаю, сразу же написал мне после публикации этой истории [о том, что Леброн травмировался] следующее: «У вас не может быть растяжения связок второй степени, и вы не можете вернуться в игру», — приводит слова Бэйлесса портал Fadeaway World.

Ранее сообщалось, что Джеймс получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена второй степени в четвёртой четверти пятой игры первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103).