«Хотел только денег, славы и девушек». Кевин Дюрант — о переходе в «Голден Стэйт» в 2016-м

36-летний американский игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за коллектив «Финикс Санз» на позициях лёгкого и мощного форварда, в социальных сетях ответил поклоннику на обвинение из-за перехода в «Голден Стэйт Уорриорз» в 2016 году.

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Один из фанатов в Х (ранее Twitter) обвинил Дюранта в том, что его переход в «Голден Стэйт» отправил Кевина в тень Стефена Карри и помешал формированию династии в «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом во главе, на что Дюрант ответил: «Хорошо, я всё равно никогда не любил быть в центре внимания. Всегда хотел только денег, славы и девушек».

Позже двукратный чемпион удалил своё сообщение.