Никола Йокич пришёл на третий матч плей-офф НБА с «Оклахомой» в образе Джокера

Сегодня, 10 мая, пройдёт третий матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Начало встречи — 5:00 мск. На данный момент счёт в серии равный — 1:1.

Примечательно, что перед началом матча лидер «Денвера» и центровой Никола Йокич появился на арене в образе Джокера — знаменитого суперзлодея из вселенной DC Comics. Это выглядело особенно символично, учитывая, что сербского баскетболиста и так нередко называют «Джокером».

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

В текущем розыгрыше плей-офф Йокич демонстрирует впечатляющую статистику: в среднем 25,2 очка, 12,3 подбора и 9,2 передачи за игру.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: