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Никола Йокич пришёл на третий матч плей-офф НБА с «Оклахомой» в образе Джокера

Никола Йокич пришёл на третий матч плей-офф НБА с «Оклахомой» в образе Джокера
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Сегодня, 10 мая, пройдёт третий матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Начало встречи — 5:00 мск. На данный момент счёт в серии равный — 1:1.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Перерыв
51 : 56
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Чанчар, Гордон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн

Примечательно, что перед началом матча лидер «Денвера» и центровой Никола Йокич появился на арене в образе Джокера — знаменитого суперзлодея из вселенной DC Comics. Это выглядело особенно символично, учитывая, что сербского баскетболиста и так нередко называют «Джокером».

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

В текущем розыгрыше плей-офф Йокич демонстрирует впечатляющую статистику: в среднем 25,2 очка, 12,3 подбора и 9,2 передачи за игру.

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Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука:

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