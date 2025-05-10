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Егор Дёмин: я обязательно докажу скептикам, что они ошибаются, и забью немало мячей

Егор Дёмин: я обязательно докажу скептикам, что они ошибаются, и забью немало мячей
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин перед началом драфт-комбайна Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) поделился подробностями о своей подготовке и профессиональном подходе к тренировкам.

«Думаю, многие не ждут от меня точных бросков — ведь в этом сезоне моя игра в атаке была далека от идеала. Но я обязательно докажу скептикам, что они ошибаются, и забью немало мячей.

Хочется верить, что всё сложится так, как я задумал. Сейчас мы активно готовимся, и я ежедневно отрабатываю сотни бросков, чтобы все увидели настоящего Егора в игре — того, кто не промахивается», — заявил Дёмин в эфире BYUtv Sports Nation.

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