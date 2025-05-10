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Индиана Пэйсерс — Кливленд Кавальерс, результат матча 10 мая 2025, счет 104:126, 1/4 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Кливленд» обыграл «Индиану» с 43 очками Митчелла и сократил разрыв в серии плей-офф НБА
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В ночь с 9 на 10 мая мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 126:104 и сократили отставание в серии — 1-2 (112:121, 119:120, 126:104).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 126
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 18, Тёрнер - 15, Макконнелл - 12, Нембард - 10, Несмит - 7, Топпин - 5, Халибёртон - 4, Джонсон - 3, Шиппард - 3, Брайант - 2, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, Страс - 20, Аллен - 19, Мобли - 18, Гарлэнд - 10, Хантер - 8, Меррилл - 3, Джером - 2, Портер - 2, Окоро - 1, Грин, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, который набрал 43 очка, добавив к ним девять подборов и пять ассистов. У «Индианы» лучшим стал атакующий защитник Беннедикт Матурин, на счету которого 23 очка и один подбор.

Четвёртая игра серии пройдёт также в Индианаполисе в ночь с 11 на 12 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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