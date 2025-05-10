«Кливленд» обыграл «Индиану» с 43 очками Митчелла и сократил разрыв в серии плей-офф НБА

В ночь с 9 на 10 мая мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился третий матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 126:104 и сократили отставание в серии — 1-2 (112:121, 119:120, 126:104).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, который набрал 43 очка, добавив к ним девять подборов и пять ассистов. У «Индианы» лучшим стал атакующий защитник Беннедикт Матурин, на счету которого 23 очка и один подбор.

Четвёртая игра серии пройдёт также в Индианаполисе в ночь с 11 на 12 мая мск.