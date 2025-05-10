Никола Йокич перед матчем плей-офф НБА в шутку показывал неприличные жесты

В данный момент проходит третий матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 6:5 в пользу гостевой команды.

Перед стартом встречи операторы трансляции засняли забавный момент: центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич с улыбкой демонстрировал кому-то средние пальцы.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

В текущем розыгрыше плей-офф Йокич демонстрирует впечатляющую статистику: в среднем 25,2 очка, 12,3 подбора и 9,2 передачи за игру.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука: