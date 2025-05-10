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Никола Йокич перед матчем плей-офф НБА в шутку показывал неприличные жесты

Никола Йокич перед матчем плей-офф НБА в шутку показывал неприличные жесты
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В данный момент проходит третий матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Денвер Наггетс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 6:5 в пользу гостевой команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Перерыв
51 : 56
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Чанчар, Гордон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн

Перед стартом встречи операторы трансляции засняли забавный момент: центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич с улыбкой демонстрировал кому-то средние пальцы.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

В текущем розыгрыше плей-офф Йокич демонстрирует впечатляющую статистику: в среднем 25,2 очка, 12,3 подбора и 9,2 передачи за игру.

Йокич попытался забить сверху через Уэстбрука:

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