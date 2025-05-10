Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Миннесоте» сделали заявление после расистского скандала с участием Дрэймонда Грина

В «Миннесоте» сделали заявление после расистского скандала с участием Дрэймонда Грина
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступила с особым заявлением, осудив расистские выпады болельщиков в адрес игроков соперника. Инцидент произошёл во время второго матча плей-офф серии между «Миннесотой» и «Голден Стэйт Уорриорз».

«В четвёртой четверти вчерашней игры против «Уорриорз» один из болельщиков был удалён службой безопасности арены за нарушение Кодекса поведения болельщиков НБА в ходе инцидента с Дрэймондом Грином. Другой человек, которого окружающие опознали как допустившего расистские высказывания в адрес Грина, покинул арену самостоятельно до того, как служба безопасности успела установить его личность. В настоящее время клуб продолжает расследование и оставляет за собой право принять дополнительные меры.

«Миннесота Тимбервулвз» и руководство арены неизменно привержены формированию инклюзивной, уважительной и безопасной атмосферы для всех. Расистские, враждебные или угрожающие проявления не имеют места на наших матчах и в нашем сообществе и не будут допускаться ни при каких обстоятельствах», — сказано в заявлении.

Сейчас читают:
Видео
Дрэймонд Грин поругался с фанатом, который оскорбил его на почве расизма
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android