В «Миннесоте» сделали заявление после расистского скандала с участием Дрэймонда Грина

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступила с особым заявлением, осудив расистские выпады болельщиков в адрес игроков соперника. Инцидент произошёл во время второго матча плей-офф серии между «Миннесотой» и «Голден Стэйт Уорриорз».

«В четвёртой четверти вчерашней игры против «Уорриорз» один из болельщиков был удалён службой безопасности арены за нарушение Кодекса поведения болельщиков НБА в ходе инцидента с Дрэймондом Грином. Другой человек, которого окружающие опознали как допустившего расистские высказывания в адрес Грина, покинул арену самостоятельно до того, как служба безопасности успела установить его личность. В настоящее время клуб продолжает расследование и оставляет за собой право принять дополнительные меры.

«Миннесота Тимбервулвз» и руководство арены неизменно привержены формированию инклюзивной, уважительной и безопасной атмосферы для всех. Расистские, враждебные или угрожающие проявления не имеют места на наших матчах и в нашем сообществе и не будут допускаться ни при каких обстоятельствах», — сказано в заявлении.