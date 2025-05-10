Донован Митчелл опережает многих легенд НБА по числу матчей плей-офф с 40+ очками

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл принял участие в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 126:104 (1-2).

Митчелл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 43 очка (14 из 29 с игры, где 5 из 13 — трёхочковые; 10 из 14 — штрафные), девять подборов и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+35».

По данным статистического портала StatMuse, Донован Митчелл превзошёл по количеству матчей плей-офф НБА с 40 и более очками целую плеяду звёзд. Среди легендарных игроков он опережает Ларри Бёрда, Кармело Энтони, Трейси Макгрэди, Тима Данкана, Чарльза Баркли, Мэджика Джонсона и Оскара Робертсона.

Кроме того, Донован обходит и действующих звёзд лиги — Джейсона Тейтума, Кайри Ирвинга, Дэмьена Лилларда, Кавая Леонарда и Николу Йокича.