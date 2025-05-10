«Денвер» победил «Оклахому» в OT и лидирует в серии плей-офф. У Йокича и Шея — дабл-даблы

В ночь с 9 на 10 мая мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился третий матч 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 113:104 OT и вышли вперёд в серии — 2-1 (121:119, 106:149, 113:104 OT).

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс, на счету которого 32 очка, три подбора и пять ассистов. У «Денвера» лучшим стал разыгрывающий защитник Джамал Маррей — 27 очков, четыре подбора и восемь результативных передач.

Лидеры команд оформили по дабл-даблу — сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич записал в свой актив 20 очков и 16 подборов, а также шесть передач, у разыгрывающего защитника «Тандер» Шея Гилджес-Александера 18 очков и 13 подборов, а также семь ассистов.

Четвёртая игра серии пройдёт также в Денвере в ночь с 11 на 12 мая мск.