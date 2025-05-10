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Денвер Наггетс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 10 мая 2025, счет 113:104 OT, 1/4 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Денвер» победил «Оклахому» в OT и лидирует в серии плей-офф. У Йокича и Шея — дабл-даблы
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В ночь с 9 на 10 мая мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился третий матч 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 113:104 OT и вышли вперёд в серии — 2-1 (121:119, 106:149, 113:104 OT).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 104
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Гордон - 22, Портер - 21, Йокич - 20, Браун - 8, Уэстбрук - 8, Уотсон - 7, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 32, Гилджес-Александер - 18, Холмгрен - 18, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Дорт - 3, Джо - 2, Уоллес - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс, на счету которого 32 очка, три подбора и пять ассистов. У «Денвера» лучшим стал разыгрывающий защитник Джамал Маррей — 27 очков, четыре подбора и восемь результативных передач.

Лидеры команд оформили по дабл-даблу — сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич записал в свой актив 20 очков и 16 подборов, а также шесть передач, у разыгрывающего защитника «Тандер» Шея Гилджес-Александера 18 очков и 13 подборов, а также семь ассистов.

Четвёртая игра серии пройдёт также в Денвере в ночь с 11 на 12 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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