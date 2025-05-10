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Результаты игрового дня НБА 10 мая

Результаты игрового дня НБА 10 мая
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В ночь с 9 на 10 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись две встречи серий 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 10 мая

«Индиана Пэйсерс» – «Кливленд Кавальерс» — 104:126 (счёт в серии 2-1);
«Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 113:104 OT (счёт в серии 2-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 126
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 18, Тёрнер - 15, Макконнелл - 12, Нембард - 10, Несмит - 7, Топпин - 5, Халибёртон - 4, Джонсон - 3, Шиппард - 3, Брайант - 2, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, Страс - 20, Аллен - 19, Мобли - 18, Гарлэнд - 10, Хантер - 8, Меррилл - 3, Джером - 2, Портер - 2, Окоро - 1, Грин, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 104
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Гордон - 22, Портер - 21, Йокич - 20, Браун - 8, Уэстбрук - 8, Уотсон - 7, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 32, Гилджес-Александер - 18, Холмгрен - 18, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Дорт - 3, Джо - 2, Уоллес - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс

Самым результативным баскетболистом дня стал разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл, который набрал 43 очка, добавив к ним девять подборов и пять ассистов.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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