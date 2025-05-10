В ночь с 9 на 10 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись две встречи серий 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 10 мая

«Индиана Пэйсерс» – «Кливленд Кавальерс» — 104:126 (счёт в серии 2-1);

«Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сити Тандер» — 113:104 OT (счёт в серии 2-1).

Самым результативным баскетболистом дня стал разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл, который набрал 43 очка, добавив к ним девять подборов и пять ассистов.

Видео: Донован Митчелл пообщался с Дэвидом Бекхэмом после матча НБА