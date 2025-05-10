«Барселона» нацелилась на лидера «Зенита» Дуэйна Бэйкона — источник

Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон попал в список трансферных интересов «Барселоны». Об этом на своём портале Rumores de Basket сообщил журналист Начо Браво.

Бэйкон к настоящему моменту принял участие в 47 матчах нынешнего сезона Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 3,6 подбора и отдавал 2,1 передачи.

«Зенит» в настоящий момент принимает участие в полуфинальной серии Единой лиги, где встречается с краснодарским «Локомотивом-Кубань». После двух игр впереди клуб из Санкт-Петербурга. Серия будет продолжаться до четырёх побед одной из команд.

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