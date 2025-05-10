Видео: трёхочковый, который сравнял счёт перед овертаймом матча «Денвер» — «Оклахома»
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Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон своим точным трёхочковым броском сравнял счёт в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер».
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 104
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Гордон - 22, Портер - 21, Йокич - 20, Браун - 8, Уэстбрук - 8, Уотсон - 7, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 32, Гилджес-Александер - 18, Холмгрен - 18, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Дорт - 3, Джо - 2, Уоллес - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Гордон реализовал трёхочковый бросок при отставании «Денвера» со счётом 99:102, тем самым форвард перевёл игру в овертайм. В итоге «самородки» одержали победу с результатом 113:104 ОТ.
Ранее Гордон в первом матче серии реализовал победную «трёшку», а в четвёртой встрече с «Лос-Анджелес Клипперс» положил в цель слэм-данк прямо перед финальной сиреной.
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