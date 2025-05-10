Видео: трёхочковый, который сравнял счёт перед овертаймом матча «Денвер» — «Оклахома»

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон своим точным трёхочковым броском сравнял счёт в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Гордон реализовал трёхочковый бросок при отставании «Денвера» со счётом 99:102, тем самым форвард перевёл игру в овертайм. В итоге «самородки» одержали победу с результатом 113:104 ОТ.

Ранее Гордон в первом матче серии реализовал победную «трёшку», а в четвёртой встрече с «Лос-Анджелес Клипперс» положил в цель слэм-данк прямо перед финальной сиреной.