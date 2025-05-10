Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: трёхочковый, который сравнял счёт перед овертаймом матча «Денвер» — «Оклахома»

Видео: трёхочковый, который сравнял счёт перед овертаймом матча «Денвер» — «Оклахома»
Комментарии

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон своим точным трёхочковым броском сравнял счёт в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 104
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Гордон - 22, Портер - 21, Йокич - 20, Браун - 8, Уэстбрук - 8, Уотсон - 7, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 32, Гилджес-Александер - 18, Холмгрен - 18, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Дорт - 3, Джо - 2, Уоллес - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Гордон реализовал трёхочковый бросок при отставании «Денвера» со счётом 99:102, тем самым форвард перевёл игру в овертайм. В итоге «самородки» одержали победу с результатом 113:104 ОТ.

Ранее Гордон в первом матче серии реализовал победную «трёшку», а в четвёртой встрече с «Лос-Анджелес Клипперс» положил в цель слэм-данк прямо перед финальной сиреной.

Сейчас читают:
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума
Видео
Мощнейший матч в плей-офф НБА! Такие моменты нужно видеть своими глазами. Концовка — чума
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android