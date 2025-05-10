«Денвер» повторил достижение двух команд в плей-офф НБА

«Денвер Наггетс» во втором матче серии с «Оклахома-Сити Тандер» уступил со счётом 106:149, но в третьей встрече победил — 113:104 ОТ, став всего лишь третьей командой с 2000 года в плей-офф, кто выиграл в следующей игре после поражения с разницей в 40 очков.

Ранее такое удавалось лишь «Хьюстон Рокетс» в 2009 году в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» — в противостоянии с «Кливленд Кавальерс» в 2017 году и тому же «Хьюстону» образца 2018 года, когда команда во главе с Джеймсом Харденом играла с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Денвер» повёл в серии с «Оклахомой» со счётом 2-1. Команда уступала на протяжении большей части матча, но точный трёхочковый от Аарона Гордона перевёл игру в овертайм, где «самородки» дожали оппонента.