«Денвер» повторил достижение двух команд в плей-офф НБА
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«Денвер Наггетс» во втором матче серии с «Оклахома-Сити Тандер» уступил со счётом 106:149, но в третьей встрече победил — 113:104 ОТ, став всего лишь третьей командой с 2000 года в плей-офф, кто выиграл в следующей игре после поражения с разницей в 40 очков.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 104
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Гордон - 22, Портер - 21, Йокич - 20, Браун - 8, Уэстбрук - 8, Уотсон - 7, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 32, Гилджес-Александер - 18, Холмгрен - 18, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Дорт - 3, Джо - 2, Уоллес - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Ранее такое удавалось лишь «Хьюстон Рокетс» в 2009 году в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» — в противостоянии с «Кливленд Кавальерс» в 2017 году и тому же «Хьюстону» образца 2018 года, когда команда во главе с Джеймсом Харденом играла с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Денвер» повёл в серии с «Оклахомой» со счётом 2-1. Команда уступала на протяжении большей части матча, но точный трёхочковый от Аарона Гордона перевёл игру в овертайм, где «самородки» дожали оппонента.
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