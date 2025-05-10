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Экс-игрок НБА объяснил, почему считает Джейлена Брансона лучше Луки Дончича

Экс-игрок НБА объяснил, почему считает Джейлена Брансона лучше Луки Дончича
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НЬА) Рэймонд Фелтон признался, что расценивает разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона как игрока более высокого уровня, чем Лука Дончич из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я уже встречался с ним раньше. Знаю, вы все можете подумать, что я сумасшедший, но я пересекался с ним до Луки. Он выступает на самой большой сцене в Нью-Йорке, и у него всё получается. Он побеждает. Как он сыграл в последнем матче с «Детройтом»! А как в последних двух играх с «Бостоном»! Просто безумие!» — сказал Фелтон на канале ToTheBaha в YouTube.

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