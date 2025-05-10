Донован Митчелл близок к тому, чтобы повторить достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл в трёх матчах серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» в среднем за игру набирает 41,3 очка, 6,3 подбора и шесть результативных передач.

Как информирует Polymarket Hoops, Донован может стать пятым игроком в истории НБА, который в среднем за игру в серии плей-офф НБА наберёт 40+ очков, и первым после легенды лиги Майкла Джордана.

Напомним, после трёх матчей между «Кливлендом» и «Индианой» впереди в серии «Пэйсерс» (2-1). Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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