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Названа команда НБА, за которой следил новый Папа Римский

Названа команда НБА, за которой следил новый Папа Римский
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Новый Папа Римским Роберт Фрэнсис Прево следил за командой НБА «Нью-Йорк Никс» и баскетбольной командой университета Вилланова, выпускником которого он является. Об этом рассказал преподобный Роберт П. Хейган, который сейчас работает в университете Вилланова.

«Нам было очень весело смотреть за «Никс», потому что там выступают Джейлен Брансон, Джош Харт, там был Донте Дивинченцо. А теперь там и Микал Бриджес. Думаю, что Папа по-прежнему будет следить за «Никс» и университетской командой. Думаю, он будет гордиться, как бескорыстно и с каким духом они играют», — приводит слова Хейгана The Athletic.

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