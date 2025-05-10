Названа команда НБА, за которой следил новый Папа Римский

Новый Папа Римским Роберт Фрэнсис Прево следил за командой НБА «Нью-Йорк Никс» и баскетбольной командой университета Вилланова, выпускником которого он является. Об этом рассказал преподобный Роберт П. Хейган, который сейчас работает в университете Вилланова.

«Нам было очень весело смотреть за «Никс», потому что там выступают Джейлен Брансон, Джош Харт, там был Донте Дивинченцо. А теперь там и Микал Бриджес. Думаю, что Папа по-прежнему будет следить за «Никс» и университетской командой. Думаю, он будет гордиться, как бескорыстно и с каким духом они играют», — приводит слова Хейгана The Athletic.

Материалы по теме Экс-игрок НБА объяснил, почему считает Джейлена Брансона лучше Луки Дончича

Главные новости дня: