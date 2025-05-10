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Видео: в Европе на молодёжной игре решающий мяч забросили с центра площадки

Видео: в Европе на молодёжной игре решающий мяч забросили с центра площадки
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Юношеская команда «Фенербахче» (U16) пробилась в полуфинал первенства страны за счёт точного броска со своей половины площадки. Клуб проигрывал со счётом 71:72, когда за мгновение до сирены игрок молодёжки «Фенербахче» бросил от трёхочковой линии своего кольца и тем самым принёс своей команде победу – 74:72.

В Европе на молодёжной игре решающий мяч забросили с центра площадки:

Напомним, не так давно схожий бросок совершил 17-летний разыгрывающий молодёжного ЦСКА Илья Ермаков. Спортсмен решился на дальний бросок, когда находился в пределах трёхочковой линии у своего кольца в матче полуфинала чемпионата России — Суперлиги с «Химками».

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17-летний игрок ЦСКА-2 Ермаков исполнил точный бросок в пределах трёхочковой своего кольца
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