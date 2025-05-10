Митчелл стал автором достижения, за всю историю «Кливленда» покорявшегося лишь Леброну
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Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл стал первым игроком после Леброна Джеймса в истории франшизы, кому удалось в двух матчах подряд в рамках плей-офф набрать 40 или более очков. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 126
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 18, Тёрнер - 15, Макконнелл - 12, Нембард - 10, Несмит - 7, Топпин - 5, Халибёртон - 4, Джонсон - 3, Шиппард - 3, Брайант - 2, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, Страс - 20, Аллен - 19, Мобли - 18, Гарлэнд - 10, Хантер - 8, Меррилл - 3, Джером - 2, Портер - 2, Окоро - 1, Грин, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд
Митчелл набрал 48 очков во второй игре второго раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» и записал на свой счёт 43 очка в третьем матче. В настоящий момент «Индиана» ведёт в серии со счётом 2-1. В следующий раунд пробьётся команда, которая одержит четыре победы.
Леброн выступал за «Кливленд» в период с 2003 по 2010 год, а также с 2014-го по 2018-й.
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