Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Митчелл стал автором достижения, за всю историю «Кливленда» покорявшегося лишь Леброну

Митчелл стал автором достижения, за всю историю «Кливленда» покорявшегося лишь Леброну
Комментарии

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл стал первым игроком после Леброна Джеймса в истории франшизы, кому удалось в двух матчах подряд в рамках плей-офф набрать 40 или более очков. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 126
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Матурин - 23, Сиакам - 18, Тёрнер - 15, Макконнелл - 12, Нембард - 10, Несмит - 7, Топпин - 5, Халибёртон - 4, Джонсон - 3, Шиппард - 3, Брайант - 2, Уокер - 2, Фёрфи, Брэдли
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, Страс - 20, Аллен - 19, Мобли - 18, Гарлэнд - 10, Хантер - 8, Меррилл - 3, Джером - 2, Портер - 2, Окоро - 1, Грин, Томпсон, Океке, Тайсон, Уэйд

Митчелл набрал 48 очков во второй игре второго раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» и записал на свой счёт 43 очка в третьем матче. В настоящий момент «Индиана» ведёт в серии со счётом 2-1. В следующий раунд пробьётся команда, которая одержит четыре победы.

Леброн выступал за «Кливленд» в период с 2003 по 2010 год, а также с 2014-го по 2018-й.

Сейчас читают:
Донован Митчелл близок к тому, чтобы повторить достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android