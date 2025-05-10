Митчелл стал автором достижения, за всю историю «Кливленда» покорявшегося лишь Леброну

Атакующий защитник и лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл стал первым игроком после Леброна Джеймса в истории франшизы, кому удалось в двух матчах подряд в рамках плей-офф набрать 40 или более очков. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Митчелл набрал 48 очков во второй игре второго раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» и записал на свой счёт 43 очка в третьем матче. В настоящий момент «Индиана» ведёт в серии со счётом 2-1. В следующий раунд пробьётся команда, которая одержит четыре победы.

Леброн выступал за «Кливленд» в период с 2003 по 2010 год, а также с 2014-го по 2018-й.

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