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Видео: трёхкратный чемпион НБА стал участником драки на матче в Пуэрто-Рико

Видео: трёхкратный чемпион НБА стал участником драки на матче в Пуэрто-Рико
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) трёхкратный чемпион североамериканской лиги Джавэйл Макги стал участником драки в матче чемпионата Пуэрто-Рико.

Трёхкратный чемпион НБА стал участником драки на баскетбольном матче в лиге Пуэрто-Рико:

Инцидент случился во время борьбы с соперником Анхелем Родригесом за подбор. Джавэйл предъявил претензии Анхелю, посчитав, что тот нарушил правила.

Словесная перепалка переросла в физический контакт. Чтобы остановить конфликт, в дело вмешались товарищи по командам обоих игроков. Судьи приняли решение удалить с площадки как Макги, так и Родригеса.

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