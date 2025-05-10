Видео: трёхкратный чемпион НБА стал участником драки на матче в Пуэрто-Рико

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) трёхкратный чемпион североамериканской лиги Джавэйл Макги стал участником драки в матче чемпионата Пуэрто-Рико.
Трёхкратный чемпион НБА стал участником драки на баскетбольном матче в лиге Пуэрто-Рико:
Инцидент случился во время борьбы с соперником Анхелем Родригесом за подбор. Джавэйл предъявил претензии Анхелю, посчитав, что тот нарушил правила.
Словесная перепалка переросла в физический контакт. Чтобы остановить конфликт, в дело вмешались товарищи по командам обоих игроков. Судьи приняли решение удалить с площадки как Макги, так и Родригеса.