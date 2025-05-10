Обнародованы все прогнозы о том, под каким номером Дёмина выберут на драфте НБА

С 11 по 18 мая в Чикаго (США) состоится драфт-комбайн, участие в котором примет российский баскетболист Егор Дёмин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с актуальным прогнозом различных изданий и специализированных ресурсов относительно того, под каким номером команды НБА могут выбрать Егора на драфте 2025 года.

Прогнозы изданий и специализированных ресурсов относительно номера, под котором команды НБА Егора на драфте-2025:

Bleacher Report: 17-й номер («Миннесота Тимбервулвз»);

CBS Sports: 18-й номер («Вашингтон Уизардс»);

ESPN US: 12-й номер («Чикаго Буллз»);

The Ringer: 15-й номер («Оклахома-Сити Тандер»);

Tankathon: 15-й номер («Оклахома-Сити Тандер»);

Draft Digest: 18-й номер («Вашингтон Уизардс»);

Yahoo!: 14-й номер («Сан-Антонио Спёрс»).

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»: