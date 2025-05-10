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Обнародованы все прогнозы о том, под каким номером Дёмина выберут на драфте НБА

Обнародованы все прогнозы о том, под каким номером Дёмина выберут на драфте НБА
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С 11 по 18 мая в Чикаго (США) состоится драфт-комбайн, участие в котором примет российский баскетболист Егор Дёмин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с актуальным прогнозом различных изданий и специализированных ресурсов относительно того, под каким номером команды НБА могут выбрать Егора на драфте 2025 года.

Прогнозы изданий и специализированных ресурсов относительно номера, под котором команды НБА Егора на драфте-2025:

Bleacher Report: 17-й номер («Миннесота Тимбервулвз»);
CBS Sports: 18-й номер («Вашингтон Уизардс»);
ESPN US: 12-й номер («Чикаго Буллз»);
The Ringer: 15-й номер («Оклахома-Сити Тандер»);
Tankathon: 15-й номер («Оклахома-Сити Тандер»);
Draft Digest: 18-й номер («Вашингтон Уизардс»);
Yahoo!: 14-й номер («Сан-Антонио Спёрс»).

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