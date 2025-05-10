Экс-игрок Единой лиги Драган Лабович умер в возрасте 38 лет

Известный сербский баскетболист, бывший игрок Единой лиги ВТБ Драган Лабович скончался в возрасте 38 лет. Об этом информирует пресс-служба баскетбольной ассоциации Сербии.

«С большой горечью Федерация баскетбола Сербии восприняла известие о том, что наш бывший игрок национальной команды Драган Лабович покинул нас слишком рано. Федерация баскетбола Сербии выражает глубочайшие соболезнования семье Драгана», — говорится в заявлении федерации.

По данным сербских СМИ, причиной смерти был сердечный приступ.

За время профессиональной карьеры Лабович выступал за такие российские клубы, как «Енисей», «Красные Крылья» и «Нижний Новгород». Является обладателем звания самого ценного игрока (MVP) чемпионата Европы до 18 лет в 2005-м и лучшего снайпера Адриатической лиги в сезоне-2008/2009.