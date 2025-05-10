Джей Уильямс назвал лучшего игрока НБА в данный момент

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Джей Уильямс выразил уверенность, что награда самому ценному игроку (MVP) по итогам нынешнего сезона достанется разыгрывающему Шею Гилджес-Александеру, представляющему «Оклахома-Сити Тандер».

«Как я уже говорил, Шей выиграет награду MVP. Он лучший баскетболист», — сказал Уильямс на канале эксперта Стивена Эй Смита в YouTube.

Гилджес-Александер к настоящему моменту принял участие в семи матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, где в среднем набирал 28 очков, совершал 6,7 подбора и отдавал 6,7 передачи.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck: