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«Я достиг дна». Драган Лабович выступил в подкасте за несколько месяцев до смерти

«Я достиг дна». Драган Лабович выступил в подкасте за несколько месяцев до смерти
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Известный сербский баскетболист, бывший игрок Единой лиги ВТБ Драган Лабович в конце февраля, за несколько месяцев до смерти, принял участие в подкасте (Jao Mile podcast), получившем название «Я достиг дна». Там, помимо прочего, он рассказал о сложностях в жизни.

Напомним, новость о смерти Лабовича появилась сегодня, 10 мая. Информацию подтвердила пресс-служба баскетбольной ассоциации Сербии.

За время профессиональной карьеры Драган выступал за такие российские команды, как «Енисей», «Красные Крылья» и «Нижний Новгород». Является обладателем звания самого ценного игрока (MVP) чемпионата Европы до 18 лет в 2005-м и лучшего снайпера Адриатической лиги в сезоне-2008/2009.

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