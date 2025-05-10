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Актёр Майкл Рапапорт: в интересах «Лейкерс» было бы лучше позволить Леброну уйти

Актёр Майкл Рапапорт: в интересах «Лейкерс» было бы лучше позволить Леброну уйти
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Известный американский актёр Майкл Рапапорт поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Что касается Луки и Леброна, то временами их связка срабатывала. Но, очевидно, этого было недостаточно. Думаю, пришло время двигаться дальше. Думаю, в интересах «Лейкерс» было бы лучше позволить Леброну уйти. Были периоды, когда он входил в топ-5 лучших игроков. Иногда он был в топ-10. Но они плохо смотрелись в плей-офф. Думаю, он убивает атмосферу», — сказал Рапапорт на канале Скипа Бэйлесса в YouTube.

Напомним, «Лейкерс» вылетели после первого раунда плей-офф, уступив «Миннесоте Тимбервулвз».

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