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Дрэймонд Грин присоединился к Леброну и Джордану в одном из показателей в матчах плей-офф

Дрэймонд Грин присоединился к Леброну и Джордану в одном из показателей в матчах плей-офф
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин стал восьмым баскетболистом в истории матчей плей-офф лиги, который записал на свой счёт за карьеру 1 тыс. и более подборов и 1 тыс. и более результативных передач.

Отметим, что ранее подобное удавалось сделать лишь Леброну Джеймсу, Коби Брайанту, Джейсону Кидду, Скотти Пиппену, Майклу Джордану, Ларри Бёрду и Мэджику Джонсону.

Следующий матч с «Миннесотой Тимбервулвз» в серии 1/4 плей-офф «Голден Стэйт» проведёт 11 мая. Встреча начнётся в 3:30 мск. На данный момент команды провели два матча, по итогам которых счёт в серии равный — 1:1.

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