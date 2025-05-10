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Паскуаль высказался о третьем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»

Паскуаль высказался о третьем матче «Зенита» с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от третьего матча 1/2 финала Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны быть готовы. Это снова будет очень трудная игра. Она будет очень напряжённой. Особенно когда играешь на выезде, нужно контролировать потери мяча. Нужно контролировать первые минуты матча. Конечно, мы знаем, что наш соперник будет играть с большой энергией, при поддержке болельщиков.

Но мы должны быть готовы к долгой игре и дождаться своего момента, чтобы вырваться вперёд и победить», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт санкт-петербургского «Зенита».

Напомним, третий матч серии состоится в Краснодаре и стартует в 14:00 по московскому времени.

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