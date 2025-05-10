Леброн: дело не только во мне и Луке Дончиче. На площадке есть ещё восемь парней

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс поделился мыслями насчёт поражения своей команды в серии 1/8 плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Команды провели пять встреч, в четырёх из которых победу одержал коллектив из Миннесоты. В результате «озёрники» покинули плей-офф.

«За годы [игры в НБА] понял, что команды выигрывают титулы. Дело не только во мне и Луке. На данном этапе карьеры меня больше не беспокоит бессонница из-за нашего с Дончичем проигрыша [в плей-офф]. На площадке играют ещё восемь парней», — сказал Джеймс на подкасте Mind the Game.