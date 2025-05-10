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Окаро Уайт: третий матч с «Локомотивом-Кубань» — самый важный в серии

Окаро Уайт: третий матч с «Локомотивом-Кубань» — самый важный в серии
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Форвард «Зенита» Окаро Уайт поделился ожиданиями от третьего матча 1/2 финала Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ожидаю очень тяжёлую и жесткую игру. Думаю, что судьи позволят нам играть. И я жду очень хорошего матча. Удалось ли восстановиться после дороги в Краснодар? Моё тело, возможно, не совсем. Но ментально — да. Так что я буду готов играть завтра.

Я думаю, это самая важная игра. Самый важный матч будет завтра. Посмотрим, кто завтра выйдет сражаться», — приводит слова Окаро Уайта официальный сайт команды.

Напомним, третий матч серии состоится в Краснодаре и стартует в 14:00 по московскому времени.

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