Окаро Уайт: третий матч с «Локомотивом-Кубань» — самый важный в серии

Форвард «Зенита» Окаро Уайт поделился ожиданиями от третьего матча 1/2 финала Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

«Я ожидаю очень тяжёлую и жесткую игру. Думаю, что судьи позволят нам играть. И я жду очень хорошего матча. Удалось ли восстановиться после дороги в Краснодар? Моё тело, возможно, не совсем. Но ментально — да. Так что я буду готов играть завтра.

Я думаю, это самая важная игра. Самый важный матч будет завтра. Посмотрим, кто завтра выйдет сражаться», — приводит слова Окаро Уайта официальный сайт команды.

Напомним, третий матч серии состоится в Краснодаре и стартует в 14:00 по московскому времени.