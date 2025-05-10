«У «Локо» нет выбора, кроме как побеждать». Миллер — перед третьей игрой с «Зенитом»

Защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер дал комментарий перед третьим матчем серии полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (счёт в серии 0-2).

«В команде хорошая атмосфера. Такая же, как перед вторым матчем полуфинала. Эту игру мы сами отдали сопернику в концовке, но энергия, с которой мы тогда вышли на площадку, была отличной. Мы чувствуем, что способны побеждать, и хотим это сделать. Так что к матчу под номером три готовимся на позитивной волне, несмотря на счёт в серии.

Способен ли «Локомотив» снова показать такую же агрессию? Возможность так играть у нас есть, а вот выбора как раз уже и нет. Мы прижаты к стене, играть будем перед своими болельщиками — поэтому нет другого выхода, кроме как устроить сопернику максимум сложностей и победить во что бы то ни стало. Для этого понадобится вся энергия, которую нам могут отдать наши болельщики.

Фактор домашних стен очень важен. В плей-офф важно всё. Когда за тебя болеет переполненная арена, это очень помогает забивать красиво, чтобы трибуны завелись ещё сильнее, а мы бы получили от них ещё больше заряда. Чем больше людей придёт на наш матч, тем больше агрессии мы сможем показать», — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.