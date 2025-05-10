Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У «Локо» нет выбора, кроме как побеждать». Миллер — перед третьей игрой с «Зенитом»

«У «Локо» нет выбора, кроме как побеждать». Миллер — перед третьей игрой с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер дал комментарий перед третьим матчем серии полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (счёт в серии 0-2).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В команде хорошая атмосфера. Такая же, как перед вторым матчем полуфинала. Эту игру мы сами отдали сопернику в концовке, но энергия, с которой мы тогда вышли на площадку, была отличной. Мы чувствуем, что способны побеждать, и хотим это сделать. Так что к матчу под номером три готовимся на позитивной волне, несмотря на счёт в серии.

Способен ли «Локомотив» снова показать такую же агрессию? Возможность так играть у нас есть, а вот выбора как раз уже и нет. Мы прижаты к стене, играть будем перед своими болельщиками — поэтому нет другого выхода, кроме как устроить сопернику максимум сложностей и победить во что бы то ни стало. Для этого понадобится вся энергия, которую нам могут отдать наши болельщики.

Фактор домашних стен очень важен. В плей-офф важно всё. Когда за тебя болеет переполненная арена, это очень помогает забивать красиво, чтобы трибуны завелись ещё сильнее, а мы бы получили от них ещё больше заряда. Чем больше людей придёт на наш матч, тем больше агрессии мы сможем показать», — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Материалы по теме
«Локо» был очень близок, но чемпион регулярки Единой лиги вошёл в историю!
«Локо» был очень близок, но чемпион регулярки Единой лиги вошёл в историю!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android