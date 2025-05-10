Кливленд: мы уже обыгрывали «Зенит», пора снова начать это делать

Защитник «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд поделился ожиданиями от третьего матча 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом». «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

«После всего, что происходило в Петербурге, у нас появилась дополнительная, очень большая мотивация победить «Зенит». Мы в этом сезоне уже их обыгрывали, пора снова начать это делать.

Для этого нам нужно в первую очередь играть умнее. Есть вещи, которые от нас не зависят, но всё, что в наших силах, мы обязаны делать лучше. Лучше бороться за подборы, делиться мячом в атаке, а самое главное – не давать ни малейшего повода фиксировать фолы в неигровых эпизодах.

Ждём всех наших болельщиков в воскресенье и во вторник. Давайте соберём полную арену! С вашей помощью мы сможем шаг за шагом, игра за игрой, выровнять ход серии и поехать обратно в Петербург при счёте 2-2», — приводит слова Кливленда официальный сайт команды.

Напомним, третий матч серии состоится в Краснодаре и стартует в 14:00 по московскому времени.