Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кливленд: мы уже обыгрывали «Зенит», пора снова начать это делать

Кливленд: мы уже обыгрывали «Зенит», пора снова начать это делать
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Антониус Кливленд поделился ожиданиями от третьего матча 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом». «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После всего, что происходило в Петербурге, у нас появилась дополнительная, очень большая мотивация победить «Зенит». Мы в этом сезоне уже их обыгрывали, пора снова начать это делать.

Для этого нам нужно в первую очередь играть умнее. Есть вещи, которые от нас не зависят, но всё, что в наших силах, мы обязаны делать лучше. Лучше бороться за подборы, делиться мячом в атаке, а самое главное – не давать ни малейшего повода фиксировать фолы в неигровых эпизодах.

Ждём всех наших болельщиков в воскресенье и во вторник. Давайте соберём полную арену! С вашей помощью мы сможем шаг за шагом, игра за игрой, выровнять ход серии и поехать обратно в Петербург при счёте 2-2», — приводит слова Кливленда официальный сайт команды.

Напомним, третий матч серии состоится в Краснодаре и стартует в 14:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Всё, что радует и удручает. Главное — о полуфиналах Единой лиги
Всё, что радует и удручает. Главное — о полуфиналах Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android