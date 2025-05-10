«Сегодня я был худшим игроком на площадке». Йокич — о третьем матче с «Оклахомой»

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер колорадского клуба «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич критично оценил своё выступление в третьем матче серии 1/4 плей-офф НБА с командой «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась со счётом 113:104 в пользу коллектива из Денвера.
«Парни из Оклахомы были очень агрессивны и использовали силовые приёмы. Я даже не понимал, что они делали. Если бы я знал, то не допустил бы столько ошибок. Мне нужно понять, как эти парни играют. Сегодня я был, пожалуй, худшим игроком на площадке. Но мы одержали победу, а это самое важное», — приводит слова Йокича портал Eurohoops.
В ходе игры Никола набрал 20 очков, сделал 16 подборов, отдал шесть передач, а также совершил два блок-шота и два перехвата.
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