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«Сегодня я был худшим игроком на площадке». Йокич — о третьем матче с «Оклахомой»

«Сегодня я был худшим игроком на площадке». Йокич — о третьем матче с «Оклахомой»
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30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер колорадского клуба «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич критично оценил своё выступление в третьем матче серии 1/4 плей-офф НБА с командой «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась со счётом 113:104 в пользу коллектива из Денвера.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
113 : 104
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Маррей - 27, Гордон - 22, Портер - 21, Йокич - 20, Браун - 8, Уэстбрук - 8, Уотсон - 7, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 32, Гилджес-Александер - 18, Холмгрен - 18, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 5, Дорт - 3, Джо - 2, Уоллес - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс

«Парни из Оклахомы были очень агрессивны и использовали силовые приёмы. Я даже не понимал, что они делали. Если бы я знал, то не допустил бы столько ошибок. Мне нужно понять, как эти парни играют. Сегодня я был, пожалуй, худшим игроком на площадке. Но мы одержали победу, а это самое важное», — приводит слова Йокича портал Eurohoops.

В ходе игры Никола набрал 20 очков, сделал 16 подборов, отдал шесть передач, а также совершил два блок-шота и два перехвата.

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