Президент «Майами»: нам и правда нужно что-то менять

Президент «Майами Хит» Пэт Райли заявил, что команде необходимы перемены.

«Думаю, нам и правда нужно что-то менять. В этом нет никаких сомнений. Нужно вносить изменения. Если вы не выигрываете, вам нужно вносить изменения, чтобы победить. Мы будем очень усердно работать, чтобы найти что-то, что поможет команде. Думаю, мы не будем делать шаг назад. Но игроки появятся. Нам нужно будет заключать сделки. Нужно постараться сделать что-то, что принесёт пользу команде и двум ключевым нашим парням», — приводит слова Райли Florida Sun-Sentinel.

Напомним, «Майами» уступил «Кливленду» в первом раунде плей-офф и не смог пробиться дальше.