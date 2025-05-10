Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Майами»: нам и правда нужно что-то менять

Президент «Майами»: нам и правда нужно что-то менять
Комментарии

Президент «Майами Хит» Пэт Райли заявил, что команде необходимы перемены.

«Думаю, нам и правда нужно что-то менять. В этом нет никаких сомнений. Нужно вносить изменения. Если вы не выигрываете, вам нужно вносить изменения, чтобы победить. Мы будем очень усердно работать, чтобы найти что-то, что поможет команде. Думаю, мы не будем делать шаг назад. Но игроки появятся. Нам нужно будет заключать сделки. Нужно постараться сделать что-то, что принесёт пользу команде и двум ключевым нашим парням», — приводит слова Райли Florida Sun-Sentinel.

Напомним, «Майами» уступил «Кливленду» в первом раунде плей-офф и не смог пробиться дальше.

Материалы по теме
Инсайдер раскрыл, на что «Майами» не согласен ради обмена Кевина Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android