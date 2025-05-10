Бывший мэр Далласа раскритиковал решение «Маверикс» обменять Дончича на Дэвиса

70-летний американский политик, а также 58-й мэр Далласа (2007-2011) республиканец Том Лепперт раскритиковал решение руководства команды «Даллас Маверикс» обменять в феврале этого года 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса.

«Болельщики «Далласа» заслуживают большего, а не владельца-миллиардера, которому важнее лоббировать закон о казино, нежели защищать собственную франшизу», — приводит слова Лепперта аккаунт NBA Retweet в X (ранее Twitter).

Обмен Дончича на Дэвиса стал одним из самых громких в лиге за последнее время, он вызвал многочисленные споры в среде фанатов и экспертов о правильности решения фронт-офиса «Далласа».