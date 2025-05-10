Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший мэр Далласа раскритиковал решение «Маверикс» обменять Дончича на Дэвиса

Бывший мэр Далласа раскритиковал решение «Маверикс» обменять Дончича на Дэвиса
Комментарии

70-летний американский политик, а также 58-й мэр Далласа (2007-2011) республиканец Том Лепперт раскритиковал решение руководства команды «Даллас Маверикс» обменять в феврале этого года 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса.

«Болельщики «Далласа» заслуживают большего, а не владельца-миллиардера, которому важнее лоббировать закон о казино, нежели защищать собственную франшизу», — приводит слова Лепперта аккаунт NBA Retweet в X (ранее Twitter).

Обмен Дончича на Дэвиса стал одним из самых громких в лиге за последнее время, он вызвал многочисленные споры в среде фанатов и экспертов о правильности решения фронт-офиса «Далласа».

Материалы по теме
Обмен Дончича — вечный позор «Далласа». Но генменеджер до сих пор считает себя правым
Обмен Дончича — вечный позор «Далласа». Но генменеджер до сих пор считает себя правым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android