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Форвард «Локомотива-Кубань» Уэйли: мы злее «Зенита»

Форвард «Локомотива-Кубань» Уэйли: мы злее «Зенита»
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Форвард «Локомотива-Кубань» Айзея Уэйли поделился ожиданиями от третьего матча 1/2 финала Единой лиги с «Зенитом». «Зенит» ведёт в серии со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что нужно сделать, чтобы выиграть третий матч? Начать без раскачки, целеустремлённо и агрессивно. Мы уступаем 0-2, так что нам надо играть жёстче и злее. По факту, я считаю, что мы злее «Зенита». И мы их победим.

Готовы ли мы играть жёстко? Конечно. Мы по ходу сезона уже не раз это показывали. И сейчас самое время сделать это снова. Конечно, будет непросто. Никто и не ждал, что с победителем регулярного чемпионата будет просто. Но мы по-прежнему уверены в себе. Нам по силам выиграть и эту полуфинальную серию, и весь чемпионат. А сейчас на нашей стороне будет домашняя арена, и мы намерены выжать из этого максимум», — приводит слова Уэйли официальный сайт команды.

Напомним, третий матч серии состоится в Краснодаре и стартует в 14:00 по московскому времени.

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