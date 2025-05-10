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Гомельский объяснил, почему в Евролиге не ввели правило о четырёх победах в плей-офф

Гомельский объяснил, почему в Евролиге не ввели правило о четырёх победах в плей-офф
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, почему руководство Евролиги не переняло формат плей-офф от НБА, где команде в серии нужно одержать четыре победы, чтобы выйти на следующую стадию.

«Чисто финансовые соображения. Самый большой доход Евролига получает от продажи прав трансляций. Для телекомпаний разных стран покупка таких прав является делом добровольным. Хочу куплю, хочу — нет. Регулярный сезон закончен. Начинается плей-офф. Предположим, в серии плей-офф встречаются греческий клуб с турецким. Понятно, что греческая и турецкая телекомпании права купили. А остальные думают. Немцы, сербы и русские купили, а остальные нет. Нет смысла затягивать серии.

Та же логика при трансляции полуфиналов и финала. Уже пробовали. Но интерес был слабый. Нас же специально подталкивают к решению купить абонемент у Eurolеague.TV и смотреть всё за € 200 за сезон», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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