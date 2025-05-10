Лука Дончич: морально истощён всем, что произошло

26-летний словенский звёздный защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о своём обмене из «Даллас Маверикс».

«Говоря честно, я не знаю, какой урок я извлёк из этой ситуации. Я немного морально истощён всем, что произошло. Я знаю, что многие мне не поверят, но это так. Я думаю, что сейчас самое время всё осмыслить. В предсезонке я расскажу вам, что я узнал о себе», — приводит слова Дончича Lakers Nation.

Обмен Дончича на Энтони Дэвиса стал одним из самых громких в лиге за последнее время, он вызвал многочисленные споры в среде фанатов и экспертов о правильности решения фронт-офиса «Далласа».