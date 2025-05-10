Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич: морально истощён всем, что произошло

Лука Дончич: морально истощён всем, что произошло
Комментарии

26-летний словенский звёздный защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о своём обмене из «Даллас Маверикс».

«Говоря честно, я не знаю, какой урок я извлёк из этой ситуации. Я немного морально истощён всем, что произошло. Я знаю, что многие мне не поверят, но это так. Я думаю, что сейчас самое время всё осмыслить. В предсезонке я расскажу вам, что я узнал о себе», — приводит слова Дончича Lakers Nation.

Обмен Дончича на Энтони Дэвиса стал одним из самых громких в лиге за последнее время, он вызвал многочисленные споры в среде фанатов и экспертов о правильности решения фронт-офиса «Далласа».

Материалы по теме
«Лейкерс», прощай! Леброн и Дончич удивили всех тотальным фиаско в плей-офф НБА
«Лейкерс», прощай! Леброн и Дончич удивили всех тотальным фиаско в плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android