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Пол Джордж объяснил своё нестабильное выступление в минувшем сезоне регулярки

Пол Джордж объяснил своё нестабильное выступление в минувшем сезоне регулярки
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34-летний девятикратный участник Матча всех звёзд, лёгкий форвард клуба «Филадельфия Сиксерс» американец Пол Джордж объяснил, почему нестабильно выступил в минувшем регулярном сезоне лиги.

«За прошедший год произошло много разного дерьма, и я думаю, что эти вещи повлияли на мою психологию. Мне приходилось адаптироваться к новой ситуации. Я столкнулся с множеством внутренних и личных трудностей.

На Западе, где находится мой дом, начались пожары, и это тоже было новым вызовом. Травмы ввели меня в отчаяние. Кроме того, я сам обвинял себя в том, что не оправдал ожиданий, которые возлагал на этот сезон.

В общем, на меня давило множество обстоятельств, и в следующем году я надеюсь избавиться от многих из них и стать лучше. Ожидаю, что сезон будет более успешным как для меня, так и для нашей команды», — приводит слова Джорджа портал Basket News.

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