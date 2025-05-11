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Президент РФБ Кириленко: Овечкина можно сравнить с Леброном

Президент РФБ Кириленко: Овечкина можно сравнить с Леброном
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) соотечественник Александр Овечкин и четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс похожи своим поразительным спортивным долголетием.

«На мой взгляд, Овечкина можно сравнить с Леброном. Потому что показывать такие результаты на протяжении 20 лет, настолько стабильно держать такой уровень — дорого стоит. Причём Овечкин побил рекорд в своём стиле, можно сказать, из своего офиса. Действительно круто видеть, что человек на таком уровне исполняет уже 20 лет. Хотя если немного посмеяться, то внешне выглядит он как старый человек, который уже заканчивает карьеру. Саня, привет!» — приводит слова Кириленко портал Legalbet.

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