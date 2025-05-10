«Молится, чтобы ему стало лучше». Чарания — о состоянии здоровья Порзингиса

Инсайдер Шэмс Чарания поделился информацией о состоянии здоровья 29-летнего латвийского баскетболиста, чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристапса Порзингиса, играющего на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду «Бостон Селтикс».

«Как мне сообщили, сейчас он получает внутривенные инъекции, иммуностимуляторы, он даже изменил режим сна, чтобы попытаться больше отдыхать. Фактически он каждый день просыпается, надеясь и молясь, чтобы ему стало лучше», — написал Чарания в соцсетях.

Напомним, второй матч серии между «Бостоном» и «Нью-Йорк Никс» стал первым для Порзингиса во втором раунде. Первый матч он пропустил из-за болезни.