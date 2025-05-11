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Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс, результат матча 11 мая 2025, счёт 93:115, третий матч серии 1/4 финала плей-офф НБА

«Бостон» крупно обыграл «Нью-Йорк» в 3-м матче, сократив отставание в серии плей-офф НБА
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В ночьс с 10 на 11 мая завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал на своей площадке «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 115:93.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
93 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Таунс - 21, Бриджес - 12, Харт - 10, Ачиува - 6, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Пэйн - 2, Ануноби - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Шамет
Бостон Селтикс: Притчард - 23, Тейтум - 22, Браун - 19, Уайт - 17, Хорфорд - 15, Холидэй - 8, Корнет - 6, Порзингис - 5, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 23 очка. Также на его счету четыре подбора и две передачи. Лидер гостей Джейсон Тейтум набрал 22 очка, совершил девять подборов и отдал семь результативных передач. Лучшую результативность у «Никс» показал Джейлен Брансон, на счету которого 27 очков, четыре подбора и семь передач.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1. Следующий матч серии между «Никс» и «Селтикс» состоится 13 мая также в Нью-Йорке, начало — в 2:30 мск.

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