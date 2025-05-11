«Бостон» крупно обыграл «Нью-Йорк» в 3-м матче, сократив отставание в серии плей-офф НБА

В ночьс с 10 на 11 мая завершился третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал на своей площадке «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 115:93.

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 23 очка. Также на его счету четыре подбора и две передачи. Лидер гостей Джейсон Тейтум набрал 22 очка, совершил девять подборов и отдал семь результативных передач. Лучшую результативность у «Никс» показал Джейлен Брансон, на счету которого 27 очков, четыре подбора и семь передач.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1. Следующий матч серии между «Никс» и «Селтикс» состоится 13 мая также в Нью-Йорке, начало — в 2:30 мск.

Рекорды НБА: