Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» впервые за 18 лет не реализовал 3-очковый за 1-ю половину матча плей-офф

«Голден Стэйт» впервые за 18 лет не реализовал 3-очковый за 1-ю половину матча плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

В данный момент проходит третий матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 42:40 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
3-я четверть
56 : 55
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Ки, Сантос, Пост, Грин, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Шеннон, Дивинченцо, Макдэниелс, Диллингэм, Эдвардс, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Конли, Рид, Кларк, Гобер, Рэндл, Миллер, Гарза

Примечательно, что в первой половине матча игроки «Голден Стэйт» не смогли реализовать ни одного трёхочкового броска — 0 из 5. Подобное в плей-офф клуба последний раз случалось в 2007 году — в первом раунде с «Даллас Маверикс».

Стоит отметить, что серия между «Уорриорз» и «Миннесотой» идёт с равным счётом — 1-1. При этом разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри пропускает сегодняшнюю игру из-за травмы.

Сейчас читают:
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android