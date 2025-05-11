«Голден Стэйт» впервые за 18 лет не реализовал 3-очковый за 1-ю половину матча плей-офф

В данный момент проходит третий матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Миннесоту Тимбервулвз». На момент написания новости счёт на табло — 42:40 в пользу домашней команды.

Примечательно, что в первой половине матча игроки «Голден Стэйт» не смогли реализовать ни одного трёхочкового броска — 0 из 5. Подобное в плей-офф клуба последний раз случалось в 2007 году — в первом раунде с «Даллас Маверикс».

Стоит отметить, что серия между «Уорриорз» и «Миннесотой» идёт с равным счётом — 1-1. При этом разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри пропускает сегодняшнюю игру из-за травмы.

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: