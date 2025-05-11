Анастасия Косу отыграла пять минут во втором предсезонном матче женской НБА

Сегодня, 11 мая, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Чикаго Скай». Игра завершилась со счётом 92:87 в пользу домашней команды.

Российская баскетболистка Анастасия Косу, которую «Миннесота» выбрала под 15-м номером на последнем драфте WNBA, сыграла свой второй предсезонный матч за новую команду, проведя на паркете пять минут.

За это время 20-летняя спортсменка заработала одно очко, сделала один подбор и один блок-шот. Её показатель «плюс-минус» по итогам игры составил «-10».

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