«Миннесота» вновь обыграла «Голден Стэйт» без Карри и впервые вышла вперёд в серии

Утром, 11 мая, завершился третий матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Гости площадки выиграли встречу с результатом 102:97 и вышли вперёд в серии — 2-1.

Самым результативным игроком матча стал лидер команды, американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 36 очков и совершивший четыре подбора и четыре передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл: на его счету 24 очка, 10 подборов и 12 ассистов.

У «Уорриорз» ярче всех сыграл лёгкий форвард Джимми Батлер. В его активе 33 очка, семь подборов и семь результативных передач. Его одноклубник тяжёлый форвард Жонатан Куминга набрал 30 очков, сделал шесть подборов и три результативные передачи.

«Голден Стэйт» проводил свой второй матч подряд без травмированного лидера — разыгрывающего защитника Стефена Карри, который получил повреждение в первой игре. Четвёртый матч серии пройдёт также в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) в ночь с 13 на 14 мая мск.

У кого больше всех очков в НБА: