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Голден Стэйт Уорриорз — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 11 мая 2025, счёт 97:102, третий матч серии 1/4 финала плей-офф НБА

«Миннесота» вновь обыграла «Голден Стэйт» без Карри и впервые вышла вперёд в серии
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Утром, 11 мая, завершился третий матч в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Гости площадки выиграли встречу с результатом 102:97 и вышли вперёд в серии — 2-1.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал лидер команды, американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 36 очков и совершивший четыре подбора и четыре передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл: на его счету 24 очка, 10 подборов и 12 ассистов.

У «Уорриорз» ярче всех сыграл лёгкий форвард Джимми Батлер. В его активе 33 очка, семь подборов и семь результативных передач. Его одноклубник тяжёлый форвард Жонатан Куминга набрал 30 очков, сделал шесть подборов и три результативные передачи.

«Голден Стэйт» проводил свой второй матч подряд без травмированного лидера — разыгрывающего защитника Стефена Карри, который получил повреждение в первой игре. Четвёртый матч серии пройдёт также в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) в ночь с 13 на 14 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
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