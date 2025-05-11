Стив Керр указал, как «Голден Стэйт» может выиграть серию у «Миннесоты» в плей-офф НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после третьего матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (97:102, 1-2) прокомментировал поражение своей команды.

«Полагаю, наша победа в серии будет построена на защите. Мы не сможем переиграть их в атакующем стиле — чтобы взять верх, нам нужно делать стопы. Без Стефа, конечно, мы совершенно другая команда», — заявил Керр во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. За 44 минуты на площадке американец набрал 36 очков, четыре подбора, столько же результативных передач и один блок-шот.

Фанаты упрашивают Керра выпустить Карри на последние минуты игры: