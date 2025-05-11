Бадди Хилд: Стефен Карри — избранный. На нём печать гения, дар свыше. Такого не повторить

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Бадди Хилд после третьего матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (97:102, 1-2) отреагировал на отсутствие разыгрывающего и лидера команды Стефена Карри из-за травмы.

«Если ты думаешь, что сможешь просто заменить его [Стефена Карри] — ты с ума сошёл. Он — избранный. На нём печать гения, дар свыше. Такого не повторить», — заявил Хилд во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. За 44 минуты на площадке американец набрал 36 очков, четыре подбора, столько же результативных передач и один блок-шот.

Стефен Карри ответил на освистывание фанатов «Лос-Анджелеса»: